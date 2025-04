Elezioni, Corso (Lega): "Con sindaco marionetta del Pd, vicesindaco M5S e assessori AVS sostenitori di Ilaria Salis, sicurezza a rischio"

Francesca Corso, assessore comunale e ricandidata alle elezioni nella lista della Lega di cui è leader provinciale, critica la configurazione del centrosinistra e le prospettive della sicurezza: “Con sindaco marionetta del Pd, vicesindaco del M5S e assessori di AVS, feroci sostenitori di Ilaria Salis, la sicurezza a Genova sarebbe davvero a rischio. Il centrodestra, invece, ha già previsto nuove assunzioni che andranno a potenziare la nostra Polizia Locale e ha decuplicato il numero delle telecamere di videosorveglianza presenti in città (da 265 a 2.439) rispetto a quelle presenti con la giunta Doria. In tal senso, ricordo che la Regione Liguria, anche in questo caso in piena sinergia con il Comune capoluogo, su iniziativa del nostro assessore alla Sicurezza Paolo Ripamonti ha approvato il nuovo Piano di formazione regionale per gli operatori della Polizia Locale".

"Se la sinistra a Tursi ha sempre bocciato ogni valida iniziativa per incrementare la sicurezza su territorio, il centrodestra non vuole tornare indietro, ma continuare sulla strada giusta. Abbiamo messo in pratica diverse cose, tra le quali il vigile di quartiere presente in tutte le delegazioni, unità mobili nelle zone più sensibili, pattuglie presenti anche sui mezzi di Amt e più controlli per la sicurezza di tutti sulle strade territoriali. C’è stato pure un deciso incremento della collaborazione con Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, che con noi a Tursi si sentono più valorizzati e tutelati (ora ancora di più grazie al nuovo Decreto Sicurezza introdotto dalla Lega che difende gli operatori delle Forze dell’ordine) e che ringrazio per il loro prezioso impegno. Con il centrodestra e Pietro Piciocchi sindaco, la nostra Genova non si trasformerà mai in una città invivibile e insicura come la Milano di Beppe Sala" conclude la Corso (Lega).

