Elezioni, Corso (Lega): "Con Salis e sinistra sicurezza a rischio, ma con noi Genova non sarà mai tra le città più pericolose d’Italia"

L’assessore comunale Francesca Corso (Lega) lancia un attacco alla sinistra e alla candidata Silvia Salis, mettendo in guardia i cittadini genovesi dai pericoli che – secondo lei – una possibile amministrazione a guida progressista porterebbe in termini di sicurezza urbana.

“La recente classifica del Censis parla chiaro: le quattro città più pericolose d’Italia – Roma, Milano, Napoli e Torino – sono tutte amministrate dal Partito Democratico”, afferma Corso. “Altro che promesse elettorali: i numeri smascherano la retorica buonista della sinistra e della candidata radical chic Silvia Salis, che propone soluzioni vaghe senza affrontare i reali problemi del territorio”.

Nel mirino dell’assessore, in particolare, il rischio che Genova possa “salire sul podio delle città meno sicure” in caso di una vittoria del centrosinistra. “Con la Lega e il centrodestra, la sicurezza resta una priorità concreta e non uno slogan. A Genova abbiamo già messo in campo misure importanti, come l’assunzione di nuovi agenti di Polizia Locale, l’installazione di oltre 2.400 telecamere di videosorveglianza – dieci volte quelle presenti durante la giunta Doria – e l’introduzione del vigile di quartiere in tutte le delegazioni”.

Corso sottolinea anche il rafforzamento della collaborazione con le forze dell’ordine: “Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza lavorano oggi in un clima di maggiore valorizzazione e sinergia con l’amministrazione comunale. Abbiamo introdotto unità mobili nei quartieri più sensibili, pattuglie a bordo dei mezzi pubblici e intensificato i controlli sulle strade”.

Infine, un confronto diretto con le grandi città: “Roma, dove vive e lavora Silvia Salis, è in cima alla classifica per numero assoluto di reati con oltre 271mila denunce, seguita da Milano, Napoli e Torino. Noi vogliamo che Genova continui a crescere, ma in sicurezza”.

