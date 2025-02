Elezioni comunali, Sanna sui social rilancia la sua disponibilità per il centrosinistra: "C'ero, ci sono e ci sarò"

"C'ero, ci sono e ci sarò": cita la gradinata Sud Armando Sanna per rilanciare via social la sua disponibilità come candidato sindaco del centrosinistra. Il suo nome poggia insieme a quelli di Federico Romeo e Alessandro Terrile su un banco che sembra oramai saltato, anche se in questa fase non bisogna mai dire mai, ma l'ex sindaco di Sant'Olcese non arretra.

Aspettiamo - Il post prosegue con un messaggio sibillino: "Aspettiamo di capire (non dai giornali) quale candidato sindaco sceglierà il mio partito e la nuova coalizione". Insomma, l'appello è al dialogo interno. Questa mattina inoltre era trapelata la notizia di una possibile ufficializzazione in serata della candidatura di Federico Romeo, frutto di un accordo di alcuni esponenti del centrosinistra tra cui Claudio Burlando che ha però smentito il tutto sulla sua chat Vasta.

Coalizione - Oggi alle 16.30 si svolgerà un incontro tra Pd e Movimento 5 Stelle che segnerà probabilmente l'inizio di una seconda fase della ricerca del candidato più che un proseguimento della precedente. Dai pentastellati filtra la speranza che non si riparta da zero: "Abbiamo la nostra candidata e non abbiamo pretese - spiega il consigliere comunale Fabio Ceraudo -, aspettiamo la proposta del Pd".

