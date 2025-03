Elezioni, Cavo: "Vicesindaca? Ragionerò se la coalizione me lo chiederà". Bucci la sostiene: "Persona in gamba"

Per chi ha poco tempo:

1️⃣ Ilaria Cavo, parlamentare di Noi Moderati, riflette sulla possibilità di diventare vicesindaca, ma solo se la coalizione lo riterrà necessario e convincente.

2️⃣ Cavo chiarisce che la sua candidatura come consigliere non è mai stata presa in considerazione e che il suo ruolo potrebbe riguardare un incarico specifico.

3️⃣ Marco Bucci e Pietro Piciocchi lodano Cavo, ma nessuno dei due ha confermato ufficialmente la sua candidatura, pur riconoscendone il valore.

L'articolo

"Se la coalizione riterrà in maniera convinta e convincente che io posso dare qualcosa a questa città e mi chiederà di mettermi in gioco con un ruolo chiaro comincerò a ragionare, ogni altra dinamica attiene al rapporto con il mio partito e con il mio gruppo". È questo il commento della parlamentare di Noi Moderati Ilaria Cavo sulle voci che la designano come futura vicesindaca in caso di vittoria di Pietro Piciocchi, candidato del centrodestra.

Candidatura - Cavo però precisa che la sua "candidatura come consigliere non è mai stata in campo" e che su di lei c'è "un dialogo che riguarda un incarico e un ticket". La parlamentare però è stata molto vicina ad un'altra candidatura, quella per la presidenza della Regione. Prima della famosa telefonata di Giorgia Meloni a Marco Bucci era lei la figura individuata da Fratelli d'Italia per correre contro Andrea Orlando (mentre la Lega spingeva per Pietro Piciocchi), ed è probabilmente proprio in ragione di questa dinamica che ha voluto rimarcare la sua "grande responsabilità nei passi avanti e in quelli indietro".

"Una persona brava" - Il presidente Marco Bucci e Piciocchi hanno speso più volte parole di stima nei confronti di Ilaria Cavo ma anche raffreddato la pista. Entrambi sono tornati sull'argomento proprio oggi. Bucci ha dichiarato che "sarebbe un'ottima candidata, voglio che quelli bravi siano candidati e Ilaria Cavo è certamente una persona brava", ma quando gli viene chiesto se sia effettivamente candidata la butta sull'ironia: "Chiedetelo a lei - ha commentato -, io non posso candidare me stesso. Ci ho pensato ma non si può, sennò faccio un altro casino come a settembre". Piciocchi invece ha confermato che come vice punta ad una donna "perché io credo che sia giusto, ho tantissime donne che mi stanno aiutando in questo momento. La nostra sarà molto una coalizione al femminile, quindi sarebbe bellissimo e sono convinto che ce la faremo". Ma il focus non sarebbe solo su Cavo: "Ci sono tante donne di valore - conclude -, lei sicuramente è una di queste".

