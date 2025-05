Elezioni, Bruzzone (Lista Salis) a Telenord: "Da civico per cambiare e migliorare Genova"

Filippo Bruzzone, consigliere comunale uscente e ricandidato come civico nella lista Salis, presenta a Telenord ambizioni personali e prospettive di coalizione.

Scelta della lista Salis - "Sono iscritto da sempre a Linea Condivisa, un’associazione politica genovese. Con Silvia Salis ci siamo confrontati sui temi e, non riscontrando criticità, abbiamo costruito insieme la lista civica. È una bella squadra.»

Silvia Salis come figura di sintesi - "Per stare insieme, in politica serve fare passi di lato. Silvia Salis, come figura civica, ha permesso l’unione di mondi politici anche distanti. Genova può diventare un laboratorio nazionale di alternativa alla destra"

Porto e città - "Il rapporto tra porto e città è centrale. Servono un nuovo Piano Urbanistico Comunale e un Piano Regolatore Portuale aggiornato: oggi è vecchio di 25 anni".

Difendere i servizi pubblici - "Il servizio 0–6 anni è fondamentale. Va garantita la continuità per il personale e il supporto alle famiglie. Toglierlo significa mettere in crisi tutto il sistema".

Una coalizione larga ma unita - "Ci sono stati confronti sul programma, ma abbiamo trovato sintesi vere. Pensavo ci fossero più difficoltà, invece no. Genova può anticipare un nuovo modo di fare politica"

Progetti: sì al ferro, no agli slogan - "Il tram per la Val Bisagno? Il progetto attuale arriva solo a Staglieno. Noi vogliamo portarlo fino a Molassana e Prato. Il finanziamento c’è e va usato davvero. Sulla funivia: non siamo per il no a prescindere. Vogliamo valorizzare i Forti e aiutare il Lagaccio con interventi reali, non simbolici"

Ripensare il centro storico - "Dal 2017 abbiamo speso 60 milioni l’anno per ordine pubblico: mezzo miliardo in 8 anni. Ma i problemi restano. Servono ascolto e soluzioni condivise".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.