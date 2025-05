Elezioni, Brusoni (Lega): "Altro che civica, Silvia Salis è la voce del Pd"

Nel rush finale della campagna elettorale genovese, i toni si alzano e le maschere – secondo la Lega – cadono. Marta Brusoni, assessore del Comune di Genova e ricandidata nella lista della Lega, interviene con una dura nota contro la candidata Silvia Salis, accusandola di mancanza di trasparenza sulle sue alleanze politiche.

“C’è chi crede che basti ritrovarsi in una piazza sotto la pioggia per governare Genova, ma la realtà è ben diversa”, dichiara Brusoni, alludendo a una recente iniziativa pubblica della candidata. “La pioggia di ieri ha lavato via ogni finzione e fatto cadere la maschera da civica della Salis”, affonda l’assessore.

Secondo la Lega, infatti, quella di Salis sarebbe solo una facciata: “Serve coerenza da parte di chi si propone come civico ma poi si dimostra chiaramente espressione del Partito Democratico. Non c’è nulla di civico nel nascondere le vere alleanze per settimane e poi svelarle solo a fine campagna”.

Brusoni sostiene che la strategia della candidata si sia ormai svelata agli occhi dell’elettorato genovese: “Il civismo della Salis non esiste. È evidente che parla per conto del PD e anche i genovesi lo hanno capito”.

L’assessore rivendica invece la linearità dell’azione del centrodestra: “La Lega e la coalizione continuano a metterci la faccia, con chiarezza e responsabilità, lavorando per Genova e non per convenienza politica”.

