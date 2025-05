Elezioni, Bogliolo confermato presidente Municipio Levante: "Premiato ascolto e lavoro sul territorio"

Federico Bogliolo, esponente della lista civica Vince Genova, è stato riconfermato alla guida del Municipio IX Levante, conquistando oltre 14.800 preferenze e superando lo sfidante del centrosinistra, Giovanni Calisi. Un risultato che rafforza la leadership del centrodestra nel levante genovese e conferma il consenso per il lavoro svolto negli ultimi anni. “Si tratta di una vittoria che conferma il buon lavoro svolto dal centrodestra e che è stato evidentemente apprezzato dai cittadini del levante genovese – ha dichiarato Bogliolo –. Continueremo a lavorare con serietà e concretezza, mettendo in primo piano l’ascolto per dare risposte efficaci, tempestive e costruite insieme a chi ogni giorno vive il territorio. Il dialogo costante con residenti, associazioni e realtà locali resterà il cuore del nostro metodo di governo”.

Il risultato elettorale non solo conferma Bogliolo, ma consolida anche Vince Genova come prima lista civica della città e terza forza politica in termini di consenso complessivo a Genova. A sottolinearlo è Carmelo Cassibba, coordinatore della lista: “Questo risultato conferma che la nostra visione civica è credibile e in sintonia con le esigenze reali dei nostri elettori. Ora a Palazzo Tursi lavoreremo per costruire un’opposizione basata sui contenuti, seria, responsabile e propositiva. Vigileremo attentamente sull’operato dell’amministrazione comunale dalla quale pretenderemo risposte. Saremo in prima linea per proporre idee concrete per il bene della città che è stato, è e sarà sempre il nostro obiettivo primario”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.