Elezioni, Anna Orlando (Vince Genova): "Costruire cultura per una città più viva e partecipata"

Anna Orlando, storica dell'arte e manager culturale, si candida alle comunali nella lista Vince Genova a sostegno del candidato sindaco Pietro Piciocchi. La presentazione ufficiale è prevista per martedì 15 aprile alle ore 18.30 a Palazzo della Meridiana, in Salita S. Francesco 4, incontro aperto al pubblico con ingresso gratuito.

Storica dell’arte e manager culturale, Anna Orlando metterà al centro della serata la sua visione per una Genova più attiva, inclusiva e consapevole del proprio straordinario patrimonio artistico. “Costruire cultura: questo è il nostro obiettivo – dichiara – in continuità con quanto è stato fatto in questi anni, dopo avere ereditato dalla sinistra una situazione fortemente deficitaria, sia per quanto riguarda le strutture, molte delle quali a rischio chiusura, sia per l’inclusione sociale”.

L’intento di Anna Orlando è quello di abbattere le barriere che ancora oggi rendono la cultura accessibile solo a pochi. “Affermare che la cultura è di tutti e per tutti – prosegue – significa farla uscire dalla nicchia autoreferenziale per trasformarla in ‘pane’ per molti”. Un obiettivo da raggiungere, a detta della candidata, attraverso la valorizzazione della rete culturale cittadina e un'attenzione concreta alla sostenibilità dei progetti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.