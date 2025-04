Elezioni a Genova, Donzelli (FdI) vuole il pieno di voti: "Puntavamo a essere i primi quando eravamo gli ultimi, figuriamoci adesso"

"Puntavamo a essere i primi quando eravamo gli ultimi, figuriamoci adesso che siamo i primi davvero". La dichiarazione d'intenti del responsabile nazionale di Fratelli D'Italia Giovanni Donzelli alla presentazione dei candidati è forte: il deputato vuole che a trascinare la coalizione di centrodestra e Pietro Piciocchi alla vittoria a Genova sia il suo partito, che secondo l'onorevole "da sempre ha la vocazione essere il partito che vuole dare le risposte a tutti, anche a chi non è tradizionalmente di destra, anche a chi finora non ci ha mai votato. Giorgia Meloni può rappresentare tutti gli italiani e a Genova, la nostra classe dirigente, può rappresentare tutti i cittadini di Genova". Donzelli subito dopo corregge il tiro: "Ovviamente chi crede nelle nostre idee e nei nostri valori, che sono idee di portare ancora di più il buon governo sul territorio, di rafforzare ancora di più tutto quello che è stato fatto per Genova, perché è una città che non può tornare indietro".

Grandi e piccole opere - Secondo Donzelli in questi anni a Genova si è fatto " un grandissimo lavoro sulle grandi opere" che ha " rilanciato la città nel futuro, ha dato la possibilità a Genova di investire nelle infrastrutture, nel turismo, nell'accoglienza", ma adesso serve " porre anche un po' di attenzione in più alle piccole cose", come "il parco sotto casa, il giardino, la strada, quello che è il quotidiano nella vita più spicciola e vicina ai singoli cittadini".

Attacchi alla sinistra - Immancabili in campagna elettorale gli attacchi alla controparte. "Siamo preoccupati non tanto per noi, ma per i cittadini di Genova, dall'ipotesi di ricevere anche a Genova una classe politica come ha avuto l'Italia per anni in cui maggioranze impossibili stavano insieme solo per il potere e tutte quelle coalizioni impossibili portavano un'unica conseguenza che non si decideva mai niente - dichiara Donzelli, riprendendo anche le accuse lanciate ieri dal Ministro Salvini sulla spartizione dei poteri a sinistra (leggi QUI) -. Genova ha bisogno di avere ancora una classe dirigente di centro-destra capace di decidere. L'alternativa purtroppo non è capace di decidere perché è un'alternativa che mette insieme cose tra loro non compatibili e quindi è necessario per il bene della città che ci sia ancora e sempre di più una maggioranza forte e coesa".

I candidati - Di seguito riportiamo la lista dei candidati, quasi in ordine alfabetico: ai primi sei posti infatti sono stati messi gli assessori e consiglieri uscenti. Per la giunta rientrano Alessandra Bianchi (assessore allo Sport e al Turismo), Sergio Gambino (Mobilità e Sicurezza) e Francesco Maresca (Porto e Patrimonio, eletto con la Lista Toti), oltre alla consigliera delegata Laura Gaggero (Innovazione). A loro si aggiungono Nicholas gandolfo (anch'egli new entry in arrivo dai totiani) e Valeriano Vacalebre.

Alessandra Bianchi

Laura Gaggero

Antonino Sergio Gambino

Nicholas Gandolfo

Francesco Maresca

Valeriano Vacalebre

Lucia Aliverti

Fabrizio Allegranza

Antonella Benvenuti

Riccardo Brunelli

Alessandro Buffa

Maurizio Buscemi

Federica Chiaranz

Maurizio Ciolli

Dario Condoleo

Giorgio Donarumma

Roberta Fournier

Stella Frascà

Alberta Frondoni

Mario Ghiglione

Fabio Giuntini

Eliana Latona

Maria Caterina Lizzi

Lino Lo Giacco

Enrico Malvasi

Loredana Mariotti

Valentina Messina

Rosalia Mondello

Lucy Veronica Murillo

Elisa Pezzoli

Federica Prestia

Antonio Quaglio

Vinicio Raso

Romano Ricchi

Mirella Sansalone

Valentina Secci

Martina Stigliano

Roberto Tagliamacco

Domenico Tarantino

Paolo Traversa

