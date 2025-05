Elezioni, 4 assi, Salis: "Taglio ai collegamenti, alture isolate". Cavo: "Falso allarmismo per gli anziani a scopo propagandistico"

A Genova si accende il dibattito politico sul progetto “4 Assi di Forza”, un piano di riorganizzazione del trasporto pubblico cittadino che promette di rivoluzionare la mobilità urbana. Ma mentre la maggioranza lo presenta come un intervento ambizioso e migliorativo, l’opposizione lancia l’allarme su presunti disagi per le fasce più deboli della popolazione.

Silvia Salis, candidata del centrosinistra alla carica di sindaco, contesta il progetto accusandolo di tagliare i collegamenti diretti tra i quartieri collinari e il centro città, imponendo cambi di mezzo (la cosiddetta “rottura di carico”) che potrebbero mettere in difficoltà anziani e persone con mobilità ridotta. Salis cita esempi concreti, come la linea 82, che da Quezzi non arriverà più a Brignole ma si fermerà a Marassi, costringendo i passeggeri a cambiare bus. Lo stesso vale per linee come la 32, 39, 40, 85, 86 e 87. Secondo la candidata, si rischia un sistema meno accessibile e più complicato: "Non basta dire “gratis” — afferma — se poi il bus non arriva o ti costringe a cambiare mezzo".

Secondo Ilaria Cavo, deputata genovese e candidata al consiglio comunale e alla carica di vicesindaco nella lista “Orgoglio Genova - Bucci-Noi Moderati”, il progetto porterà a un notevole incremento dell’uso del trasporto pubblico, con 41 milioni di viaggi in più all’anno, di cui quasi 40 milioni su mezzi AMT, e una parallela riduzione di 17 milioni di viaggi in auto privata. Cavo respinge con decisione le critiche arrivate dal centrosinistra, definendole “terrorismo” comunicativo che spaventa i cittadini — in particolare anziani e persone fragili — diffondendo notizie infondate su presunti tagli alle linee collinari. "Quello che dice Silvia Salis — afferma — non si chiama rottura di carico, ma rottura di ogni limite di buon gusto a puro scopo propagandistico".

