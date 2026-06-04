Efficienza energetica e riqualificazione edilizia: al via due bandi da oltre 112 milioni di euro

Si aprono oggi, 4 giugno 2026, due importanti opportunità di finanziamento per sostenere interventi di efficientamento energetico e riqualificazione del patrimonio edilizio e produttivo, con una dotazione complessiva superiore a 112 milioni di euro.

Il primo è il bando nazionale “Sport e Periferie 2026”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, che punta a finanziare interventi di riqualificazione e miglioramento energetico degli impianti sportivi pubblici, favorendo al contempo la rigenerazione urbana e la valorizzazione delle aree periferiche.

La seconda misura è attivata dalla Regione Piemonte ed è rivolta alle imprese interessate a investire nell'efficienza energetica e nella sostenibilità dei processi produttivi. L'iniziativa mira a sostenere progetti in grado di ridurre i consumi energetici e migliorare le prestazioni ambientali delle attività economiche del territorio.

I due bandi rappresentano un'importante occasione per enti pubblici e imprese che intendono realizzare interventi di riqualificazione energetica, contribuendo agli obiettivi di transizione ecologica e riduzione delle emissioni, attraverso risorse dedicate e strumenti di sostegno mirati.

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