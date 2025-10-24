Efficienza energetica: 61 imprese liguri pronte a investire 14,4 milioni grazie ai fondi regionali

Sessantuno imprese liguri sono pronte a investire complessivamente 14,4 milioni di euro in progetti di efficientamento energetico, grazie alle agevolazioni messe a disposizione dalla Regione Liguria.

La misura, inserita nell’azione 2.1.2 del Programma regionale Fesr 2021-2027, disponeva di una dotazione economica di 14 milioni di euro e prevede contributi sia a fondo perduto sia a tasso agevolato per interventi di riqualificazione energetica su immobili, impianti e processi produttivi.

«Si tratta di una risposta positiva, in linea con le precedenti edizioni – sottolineano l’assessore all’Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana –. L’obiettivo è ridurre i costi in bolletta e le emissioni, migliorando al contempo le prestazioni energetiche delle imprese».

Regione Liguria punta a proseguire su questa strada con nuove misure dedicate alle energie rinnovabili, la prossima delle quali sarà operativa dal 27 novembre.

