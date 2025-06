EcoEridania e la Fondazione "Insuperabili": gli orizzonti sostenibili al centro del "Sunset Party"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Una serata speciale, per riunire una comunità attorno a temi impegnativi e ai valori che segnano in positivo il lavoro quotidiano. Questa la sintesi del "Sunset Party" del Gruppo EcoEridania, società leader in Italia ed in Europa nella raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, che con l'evento di giovedì 20 giugno al Golf Club Sant'Anna di Lerca ha stretto a sé in un abbraccio caloroso decine di persone legate all'azienda, ma anche personalità esterne.

Fare squadra - Dopo i saluti istituzionali da Regione Liguria e dal Comune di Genova, l'evento è entrato nel vivo con la testimonianza della Fondazione EcoEridania Insuperabili, voluta dal presidente del Gruppo EcoEridania Andrea Giustini per raggiungere importanti obiettivi di integrazione sociale ed inclusività. Molto toccante la testimonianza degli atleti supportati dalla Fondazione, che ha sviluppato una rete di scuole calcio, presenti oggi su tutto il territorio nazionale, per persone con disabilità intellettiva, relazionale, sensoriale, comportamentale, fisica e motoria.

Salvare il pianeta - Nel cuore dell'evento ha preso la parola Elena Stoppioni, presidente di Save The Planet, con un intervento dal titolo "Perché la nostra vita dipende dall'Amazzonia". Il racconto avvincente di un polmone verde del pianeta ancora imperscrutabile per tante persone, in Brasile come nel resto del mondo, ma fondamentale per le sorti della nostra Terra. Ricca biodiversità e ruolo chiave nell'equilibrio ambientale sono caratteristiche sufficienti per comprendere l'importanza di questa vasta area del continente americano.

L'intervento del Prof - Il podcast "Mezzopieno" rientra tra le attività di EcoEridania che vogliono andare oltre il lavoro quotidiano dell'azienda. E allora, la chiacchierata tra Riccardo Haupt e l'infettivologo più celebre d'Italia, il professor Matteo Bassetti, è stata l'occasione per parlare di corretti stili di vita, di sfide sanitarie proiettate anche sul lungo periodo, ma anche del malcostume diffuso attraverso i social, dove i temi di salute finiscono per essere trattati senza canoni scientifici.

I valori e l'impegno - La chiusura del programma è toccato allo stesso presidente Giustini, che raccontato a cuore aperto la responsabilità e l'onore di dirigere un'azienda con tante persone al suo interno, facendosi guidare dai valori cardine del lavoro quotidiano: proteggere l'ambiente e rispettare le persone.

