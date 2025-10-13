Eclissi del secolo il 2 agosto 2027: sei minuti di buio e una sfida all’energia solare

Il 2 agosto 2027 il cielo si oscurerà per oltre sei minuti, durante quella che sarà l’eclissi solare totale più lunga del XXI secolo. Il fenomeno, confermato dalla NASA, sarà visibile in varie aree del mondo, tra cui Europa, Africa e Medio Oriente, con picco di oscurità in Egitto, vicino a Luxor. In Italia l’eclissi sarà solo parziale, ma ben visibile al Sud e nelle isole.

Oltre allo spettacolo astronomico, l’evento rappresenta una prova reale per i sistemi energetici, in particolare per le fonti rinnovabili. La prolungata assenza di luce solare potrebbe infatti impattare su produzione fotovoltaica ed energia eolica, come già accaduto negli Stati Uniti nel 2017, quando un'eclissi provocò una perdita temporanea fino a 11 GWh di energia solare.

Nel 2027 sarà l’occasione per valutare la resilienza delle reti elettriche e la capacità dei sistemi di accumulo e backup di gestire eventi imprevedibili, in un contesto in cui la transizione energetica verso il rinnovabile è sempre più centrale.

