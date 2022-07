E' morto Riccomini, allenò la Sampdoria negli Anni 80

di Redazione

Paolo Mantovani lo aveva voluto per provare a tornare in Serie A ma arrivò quinto. Ci riuscì invece con Ternana e Pistoiese

E' morto nella sua casa di Viareggio Enzo Riccomini, allenatore che guidò la Sampdoria negli Anni 80. Paolo Mantovani lo aveva voluto per provare a tornare in Serie A. Nella stagione 1980-1981 chiuse però con un quinto posto vincendo a Milano contro il Milan grazie ad una rete di Chiorri.

Nellastagione successiva venne esonerato dopo cinque giornate, tre sconfitte, un pareggio e una vittoria.

"Alla famiglia Riccomini le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e della società" si legge in una nnota del club blucerchiato.

Riccomini portò la Ternana e la Pistoiese in serie A. Ha chiuso la sua carriera da allenatore nel 1993 con il Viareggio in Serie C. Poi una vita riservata come il suo carattere. Avrebbe compiuto 88 anni tra pochi giorni.