di Edoardo Cozza

Acquistate dal Gruppo Swire China Navigation di Hong Kong: si tratta di bulk carrier da 39.000 tonnellate costruite nel 2013 e nel 2014

Due nuove navi per il Gruppo Nova Marine Carriers di Lugano che le ha acquistate dal Gruppo Swire China Navigation di Hong Kong. Si tratta di bulk carrier da 39.000 tonnellate costruite nel 2013 e nel 2014 e già dotate di motori elettronici EEXI. La prima entrerà a far parte della flotta di Nova Marine Carriers nei prossimi giorni con consegna negli Stati Uniti e la seconda sarà invece inserita in flotta ad aprile in un porto del Far East.

Il gruppo ticinese, che fa capo alle famiglie Romeo e Bolfo/Gozzi, conta su una flotta di oltre 80 navi e sette hanno caratteristiche simili rispetto a quelle appena acquistate. Le due navi saranno rinominate Sider Athena e Sider Evamaria.

“L’acquisto di queste due navi – ha sottolineato Vincenzo Romeo, Ceo di Nova Marine Carriers – fornisce ai nostri clienti l’ulteriore conferma del nostro impegno ad aumentare costantemente la nostra capacità di trasporto con l’obiettivo finale di fornire alla nostra clientela un servizio qualitativamente sempre più elevato ed efficiente”