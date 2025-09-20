Dramma sul Monte Penna: muore 25enne precipitato per cento metri in un canalone

Un tragico incidente si è verificato nelle scorse ore sul Monte Penna, dove un ragazzo di 25 anni, uscito per una battuta di funghi, ha perso la vita dopo essere precipitato in un canalone. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma il giovane si trovava in compagnia di un amico al momento della caduta.

È stato proprio il compagno di escursione a dare l’allarme, facendo scattare immediatamente l’intervento dei soccorsi. A causa della zona impervia, l’accesso al luogo dell’incidente si è rivelato particolarmente complicato. Sul posto sono stati mobilitati i vigili del fuoco con l’elisoccorso, attualmente impegnati nelle operazioni per raggiungere il ragazzo. Dinamica della caduta e posizione del ragazzo non hanno dato speranze fin dall'inizio delle operazioni di recupero.

Le condizioni dell’amico che ha lanciato la segnalazione non sarebbero gravi, ma per precauzione è stato comunque trasportato con l’elicottero per accertamenti.

