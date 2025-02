Donnarumma (Gruppo FS): Investire in sicurezza per difendere infrastrutture strategiche

All’evento Safer Internet Day presso Villa Patrizi, a Roma, l’amministratore delegato del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, ha ribadito: “Per tutelare la sicurezza fisica e informatica delle organizzazioni le idee non bastano, ma occorre investire per difendere le infrastrutture sensibili", come riporta ferpress.

Investimenti – Donnarumma ha sottolineato l’importanza di un impegno concreto nella sicurezza, evidenziando che “nel corso della mia carriera ho potuto conoscere da vicino la crescente sensibilità delle aziende nei confronti dei rischi informatici”. Secondo lui, gli investimenti sono essenziali per proteggere asset strategici e per fronteggiare le minacce in continua evoluzione.

Osservatorio – L’indagine realizzata dall’Associazione Italiana dei Professionisti della Security Aziendale, in collaborazione con TEHA Group, ha coinvolto circa 200 esperti del settore. I risultati indicano che le priorità d’investimento sono: minacce sui dati (35%), violazioni della sicurezza fisica (27%) e attacchi ransomware (26%). Questi dati confermano la necessità di una strategia di sicurezza integrata.

Minacce – Tra le minacce cyber, i ransomware emergono con un impatto stimato allo 0,87% del fatturato, seguiti dagli attacchi alla supply chain (0,82%) e dalle minacce sui dati (0,69%). Per quanto riguarda le minacce fisiche, le catastrofi naturali incidono per lo 0,68%. Lo studio rileva inoltre che i ransomware rappresentano il rischio principale per le imprese con fatturato inferiore a 1 miliardo di euro, mentre per le aziende medio-grandi (tra 1 e 10 miliardi) gli eventi meteo avversi risultano più impattanti.

Conclusioni – L’Osservatorio Security Risk riafferma l’urgenza di investimenti mirati in sicurezza per garantire la resilienza delle infrastrutture critiche e la continuità operativa delle aziende.

