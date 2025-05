Donati Spedition entra in ALIS, Grimaldi: "Esperienza e innovazione punti in comune"

“È un grandissimo piacere poter annunciare l’adesione di Donati Spedition nel Consiglio direttivo di ALIS. L’ingresso di un’azienda così importante, che coniuga perfettamente esperienza ed innovazione, arricchisce ulteriormente la nostra visione strategica per uno sviluppo competitivo e sostenibile del settore della logistica. L’attenzione all’intermodalità e la forte spinta verso l’internazionalizzazione sono in perfetta sintonia con gli obiettivi di ALIS, che da sempre promuove il trasporto e la logistica come motore di crescita economica e sostenibilità. Con il grande contributo di Donati Spedition puntiamo quindi a rafforzare ulteriormente la competitività del nostro comparto a livello globale, favorendo iniziative e progettualità concrete per l’intera filiera e per i territori in cui le nostre imprese operano”.

Con queste parole, il Presidente di ALIS, Guido Grimaldi, annuncia ufficialmente l’ingresso di Donati Spedition nel Consiglio direttivo. L’azienda, costituita nel 2014, nasce dal solido bagaglio professionale di oltre trent’anni di Danilo Donati nel campo del trasporto di sostanze chimiche liquide, in regime ADR e non. Con sede a Faenza, nel cuore della provincia di Ravenna, Donati Spedition rappresenta un esempio di impresa familiare di successo, in grado di garantire elevati standard nei servizi logistici e di trasporto. Grazie alla sua localizzazione strategica nel retroporto ravennate, l’azienda ha sviluppato competenze specifiche nei servizi portuali e nel trasporto di ingredienti e liquidi destinati al settore alimentare. Oggi è attiva a livello europeo, proponendo soluzioni di trasporto personalizzate via strada e intermodali, avvalendosi delle migliori collaborazioni nel settore ferroviario e marittimo.

“Con l’ingresso in ALIS rafforziamo ulteriormente il nostro impegno nella logistica sostenibile che è diventata uno dei nostri driver strategici – commenta Danilo Donati, fondatore di Donati Spedition – per migliorare i nostri servizi, è necessario rafforzare il sistema logistico in ottica intermodale e la partecipazione attiva in ALIS ci consentirà di rafforzare la nostra strategia e di realizzare future sinergie che porteranno importanti benefici a tutta la supply chain”.

“La scelta di Donati Spedition, quale sede della delegazione territoriale di ALIS nella provincia di Ravenna, conferma la forte attenzione e vicinanza dell’Associazione a questo territorio, piattaforma strategica ed anello di congiunzione tra l’entroterra produttivo e il porto di Ravenna – dichiara Alexandre Galiotto, business partner di Donati Spedition e General manager di Galiotto Consulting - la logistica intermodale, quale leva strategica di competitività e strumento di internazionalizzazione, rappresenta un nuovo modello di riferimento per le aziende protagoniste del retroporto ravennate.”

