Dl Energia su rete in Cdm la prossima settimana

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, conferma che la parte del Decreto energia relativa alla rete sarà esaminata dal Consiglio dei ministri la prossima settimana.

“Sulla parte che riguarda i prezzi stiamo ancora facendo valutazioni, e andremo più avanti quando avremo trovato una soluzione”, ha aggiunto Pichetto Fratin. Il decreto affronterà temi come l’occupazione virtuale della rete, la carbon tax, il gas release e i data center.

