DL Economia, Cavo (Noi Moderati): “Misure concrete per infrastrutture, famiglie e territorio”

Il DL Economia rappresenta, secondo Ilaria Cavo, presidente del Consiglio Nazionale di Noi Moderati e vicepresidente della Commissione Attività produttive della Camera, “un provvedimento di considerevole rilevanza” che investe in modo mirato sul futuro del Paese. Intervenendo in dichiarazione di voto, Cavo ha sottolineato come il testo risponda alle esigenze dell’Italia “in materia di infrastrutture, trasporti, sostegno alle imprese, politiche sociali e rafforzamento degli enti territoriali”.

Tra gli interventi principali, Cavo ha evidenziato le anticipazioni di liquidità per gli investimenti del PNRR, fondamentali per evitare ritardi che potrebbero compromettere l’accesso ai fondi europei, oltre allo stanziamento di risorse per opere prioritarie. In particolare, sono previsti 50 milioni di euro per la diga foranea del porto di Genova e 10 milioni per quello di Savona, in un’ottica di ammodernamento e competitività delle infrastrutture portuali italiane.

Altro ambito centrale è la mobilità sostenibile, con 173 milioni di euro destinati al potenziamento dei collegamenti metropolitani. In tema di sicurezza e prevenzione, il decreto prevede un rifinanziamento di 20 milioni del Fondo regionale della protezione civile, riconoscendo l’importanza dei volontari. Cavo ha ringraziato “i volontari che hanno contribuito a eventi speciali come il Giubileo dei Giovani”, sottolineando con favore la norma che esclude i responsabili dei volontari di protezione civile dall’equiparazione ai datori di lavoro. Un principio, ha aggiunto, che andrebbe esteso a tutte le realtà attive nel soccorso, dalla Croce Rossa alle Pubbliche Assistenze, Misericordie, Soccorso Alpino e strutture della protezione civile in ogni forma.

Sul fronte sociale e sanitario, Cavo ha rispedito al mittente le accuse di privatizzazione del servizio sanitario, spiegando che “i finanziamenti alle strutture private accreditate per prestazioni pediatriche e oncologiche non sostituiscono il pubblico, ma lo integrano per renderlo più efficiente”.

Infine, ha ricordato l’attenzione del decreto per le famiglie, da sempre centrale per Noi Moderati. In particolare, il provvedimento prevede il sostegno al partenariato pubblico-privato per la creazione di comunità estive per bambini e anziani, utili alla conciliazione vita-lavoro. È inoltre presente un contributo integrativo al reddito per le madri lavoratrici con due o più figli, con una dotazione di 180 milioni di euro.

