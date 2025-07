DKV Mobility supera il milione di punti di ricarica per veicoli elettrici, aggiunti mediamente 8.000 al mese

DKV Mobility, piattaforma leader per i servizi di mobilità internazionale, fornisce ora l’accesso a oltre un milione di punti di ricarica per veicoli elettrici in tutta Europa, creando una delle più grandi reti di ricarica del continente. Con una rete di accettazione in costante crescita, DKV Mobility garantisce una ricarica dei veicoli elettrici comoda e immediata, offrendo una copertura quasi completa in Germania, Francia e Italia, nonché lungo i principali corridoi di trasporto europei. Con oltre 789.000 carte di ricarica in circolazione e circa 755 milioni di chilowattora di elettricità lavorata tramite ricarica nel 2024, equivalenti a circa cinque milioni di chilometri percorsi, DKV Mobility Group afferma il suo ruolo nel campo della mobilità sostenibile.

“La transizione verso la mobilità elettrica è un elemento chiave per ridurre l’impatto ambientale. La costanza con cui DKV Mobility garantisce ogni mese nuovi punti di ricarica rappresenta l’impegno dell’azienda verso una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Mettiamo a disposizione la nostra rete di punti di ricarica al servizio di tutti i nostri clienti e partner che si muovono ogni giorno in Europa certi che l’elettrico sia elemento imprescindibile per diminuire le emissioni di gas serra e promuovere un futuro più pulito, anche e soprattutto per il settore dei trasporti.” Ha dichiarato Marco Berardelli, Managing Director DKV Mobility Italy.

“In qualità di piattaforma leader per la mobilità sostenibile in Europa, la nostra missione è rendere la ricarica dei veicoli elettrici il più semplice, efficiente e accessibile possibile, oggi e in futuro”, afferma Sven Mehringer, Managing Director di DKV Mobility responsabile Energy & Vehicle Services. “Sono orgoglioso del fatto che, con un milione di punti di ricarica, ora possiamo offrire ai nostri clienti l’accesso a una delle più grandi reti di ricarica per veicoli elettrici in Europa”.

DKV Mobility persegue da anni una chiara strategia di mobilità elettrica: l’azienda ha infatti lanciato la sua prima carta di ricarica, la DKV Card +Charge, già nel 2015. A quel tempo, la rete di accettazione comprendeva circa 7.000 punti di ricarica ed era gestita da un piccolo team di soli due dipendenti, mentre oggi sono più di 300 i dipendenti si dedicano alla mobilità elettrica, ampliando continuamente la rete. In media, ogni mese sono stati aggiunti circa 8.000 nuovi punti di ricarica. Nel 2019 l’offerta è stata ampliata con soluzioni di ricarica @home e @work, consentendo ai clienti di ricaricare i propri veicoli a casa e sul posto di lavoro. Ad oggi, DKV Mobility ha installato oltre 10.000 wallbox.

Un’altra pietra miliare è seguita nel 2021 con l’acquisizione di Greenflux, fornitore leader in Europa di software per la ricarica di veicoli elettrici. Questa acquisizione ha rafforzato l’esperienza di DKV Mobility nelle soluzioni di fornitura di veicoli elettrici e ha fornito un forte supporto agli operatori di flotte commerciali nella transizione verso modelli di mobilità più sostenibili. Alla fine del 2024, DKV Mobility ha annunciato una partnership strategica con l’azienda Smartlab di Aquisgrana, leader di mercato nell’aggregazione, gestione e fatturazione dei sistemi di ricarica. Nell’ambito di questa partnership, DKV Mobility ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Smartlab, rafforzando ulteriormente la sua posizione di fornitore di piattaforme software-as-a-service nel settore della mobilità elettrica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.