Disturbi alimentari, sono 1.800 i casi in Liguria: Centro regionale a Pietra Ligure

GENOVA - Il 15 marzo è il giorno del “Fiocchetto Lilla”, dedicato ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, caratterizzate da un disfunzionale comportamento alimentare, un'eccessiva preoccupazione per il peso con alterata percezione dell’immagine corporea. I casi sono in aumento a livello globale e anche la Liguria si è attivata per aggiornare i percorsi di cura e incrementare i servizi per i pazienti affetti da questi disturbi. A livello regionale sono circa 1800 i pazienti affetti da disturbi alimentari che hanno un certificato di esenzione, con codice 005 “Anoressia nervosa o bulimia”.

“Già oggi – spiega Massimo Nicolò assessore alla sanità di Regione Liguria – è garantita la presa in carico in tutte le ASL, mentre a Pietra Ligure è presente il centro di riferimento regionale, ma stiamo lavorando per implementare tutte le attività e i percorsi di presa in carico. Quelle legate ai disturbi alimentari sono patologie a cui dobbiamo mostrare sempre più attenzione. C’è infatti ancora un grave problema di ‘stigma’ associato ai disturbi alimentari ed è necessario impegnarsi per combatterlo attraverso progetti e iniziative di formazione e informazione rivolte alla cittadinanza, creando ambienti di vita sani in favore dei giovani degli adolescenti”.

Nella giornata dei disturbi alimentari, il 15 marzo, il Comune di Genova con Aster illuminerà del colore lilla la fontana di Piazza De Ferrari.

WEBINAR ORIENTAMENTI - “È fondamentale – spiegano gli assessori Simona Ferro e Marco Scajola – anche il coinvolgimento delle scuole, delle società e delle associazioni sportive per intercettare i casi di disturbi alimentari: tra le attività recentemente messe in campo dalla Liguria c’è l’offerta formativa scolastica con un modulo specifico sui disturbi alimentari destinato agli insegnanti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, in attuazione al Piano regionale di prevenzione. All’interno dei progetti di orientamenti abbiamo inoltre previsto un webinar, programmato per questo 13 marzo, dedicato proprio al tema dei disturbi alimentari”.

IL NUOVO PERCORSO DIAGNOSTICO - “La Direzione Sociosanitaria – spiega Filippo Ansaldi Direttore Generale di Alisa – ha lavorato per la definizione del nuovo ‘Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale’ dei ‘Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione’. Il documento sta per essere approvato proprio in questi giorni: elaborato dal gruppo tecnico regionale e coordinato da Alisa, definisce tra l’altro le attività della rete regionale dei servizi territoriali ed ospedalieri. Si tratta di un documento basato su trattamenti Evidence-Based ha consentito di effettuare una ricognizione del fabbisogno in termini di ambulatorialità, residenzialità e semi residenzialità ospedaliera ed extra ospedaliera in tutta la Liguria”.

Il ricovero ospedaliero riabilitativo è garantito dal CDA- Centro per i disturbi dell’alimentazione presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Questa struttura è il centro di riferimento regionale dedicato alla diagnosi e alla riabilitazione dei disturbi dell’alimentazione. In tutte le ASL è presente un ambulatorio specialistico per la presa in carico dei pazienti con disturbi alimentari, i Day hospital riabilitativi sono attualmente presenti in ASL 2, ASL4, ASL 5 e presso l’IRCSS San Martino. La presa in carico ospedaliera dei pazienti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione in età evolutiva è di competenza dell’Istituto Giannina Gaslini, che offre trattamenti in regime ambulatoriale o in regime di ricovero in emergenza e riabilitativo. In ASL 2 sono stati identificati e in fase di attivazione 4 posti letto gestiti dalla stessa equipe del CDA congiuntamente a quella del SPCR -Servizio psichiatrico di cura e riabilitazione dedicati ai pazienti che necessitano di un livello di cura più intensivo rispetto al CDA ma che non presentano condizioni cliniche che richiedano un ricovero in reparto per acuti. In Regione Liguria è inoltre presente una struttura residenziale extra ospedaliera con sede in ASL 3 accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario regionale dedicata alla presa in carico dei pazienti con disturbi dell’alimentazione che si caratterizza per una intensità assistenziale riabilitativa medio lieve.

Per sapere come e dove e accedere ai Servizi dedicati e ricevere informazioni utili sui disturbi del comportamento alimentare vai sul canale salute di Regione Liguria Le iniziative per la giornata del fiocchetto lilla WEBINAR ORIENTAMENTI 13 MARZO dalle 21 alle 22.30 https://progettiamocilfuturo.it/famiglie/ con il dottor Fabrizio Cerro – psichiatra ASL 2 Dal 10 al 17 marzo: esposizione opere prodotte dai pazienti del CDA Biblioteca civica, via Rossello 21, Pietra Ligure 14 MARZO ORE 11.30 Inaugurazione panchina lilla – flash mob. Piazza vecchia Pietra Ligure 15 MARZO Banchetto con offerta libera in piazza San Nicolò a Pietra Ligure ASL 3 Sabato 15 marzo ore 15 presso la sala Chierici della Biblioteca Berio si svolgerà l’evento “Camminiamo insieme” per sensibilizzare la popolazione sui disturbi del comportamento alimentare. Nel corso dell’iniziativa presentazione dei servizi del Centro Disturbi Alimentari Asl3 a cura della dottoressa Barbara Masini, responsabile S.S.D. Centro disturbi del comportamento alimentare Asl3.

