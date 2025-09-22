Cronaca

"Dialoghi Preziosi": un ponte tra università e gioielleria a Genova

di Marco Gramigni

Il progetto "Dialoghi Preziosi" unisce studenti e gioiellieri a Genova, promuovendo creatività e collaborazione attraverso design innovativi e opere in beneficenza.

Il 22 settembre 2025, il Palazzo della Borsa di Genova ha ospitato l'evento finale del progetto “Dialoghi Preziosi”, un’iniziativa che ha unito studenti dell’Università di Genova e professionisti del settore della gioielleria. Promosso da Federpreziosi Confcommercio in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Design, il progetto ha visto la partecipazione di 18 studenti del Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Comunicazione.

Durante il workshop, gli studenti hanno progettato nove gioielli ispirati alla cultura genovese e mediterranea, utilizzando tecnologie di elaborazione 3D. Questi progetti sono stati esposti nella mostra finale, che ha messo in evidenza il processo creativo che ha unito manualità e pensiero critico.

Tra i progetti presentati, tre sono stati premiati e realizzati in argento da orafi locali, con il ricavato destinato in beneficenza. I gioielli premiati includono “MORPH-U”, un bracciale ispirato alle pietre delle creuze genovesi, “ARMONIA DEL CONTRASTO”, una collana che simboleggia i contrasti della città, e “SCORCI DI MARE”, un ciondolo che riflette i giochi di luce tra murature e mare.

Il presidente di Federpreziosi, Agostino Gazzo, ha espresso la sua soddisfazione per il progetto, sottolineando l’importanza del dialogo tra giovani designer e professionisti del settore. Stefano Andreis, presidente nazionale di Federpreziosi, ha evidenziato come iniziative simili possano promuovere la sinergia tra formazione e impresa, contribuendo a rinnovare il settore della gioielleria.

Il progetto ha anche dato vita a una tesi di laurea e ha avviato contatti per stage nelle gioiellerie partecipanti, dimostrando come “Dialoghi Preziosi” possa fungere da modello per future collaborazioni tra università e mondo del lavoro.

Con l’augurio di una seconda edizione nel 2026, l’iniziativa si conferma un esempio di come la creatività giovanile possa intersecarsi con le tradizioni artigianali, dando vita a opere uniche che raccontano storie e culture.

