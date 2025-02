DHL presenta il white paper “China Plus X”: una nuova era per le supply chain globali

DHL Global Forwarding ha recentemente pubblicato il white paper “China Plus X: La nuova supply chain globale”, evidenziando come le aziende possano diversificare le proprie catene di approvvigionamento per affrontare le sfide globali. Il documento spiega che, a fronte delle tensioni geopolitiche e delle difficoltà emerse durante la pandemia, è cruciale superare il modello tradizionale “Cina Plus 1” e adottare strategie di multi-shoring, come riporta Ferpress.

Fragilità delle Supply Chain - Le recenti crisi hanno messo in luce la vulnerabilità delle supply chain, rendendo necessaria una revisione delle strategie di approvvigionamento. Il white paper analizza le potenzialità di paesi del Sud-Est asiatico, dell’Europa orientale e meridionale, del Medio Oriente e del Sud America, che si propongono come valide alternative alla Cina grazie a investimenti infrastrutturali e a un contesto normativo favorevole al commercio.

Visione Flessibile - Niki Frank, CEO di DHL Global Forwarding Asia Pacific, afferma: “Il futuro delle supply chain globali risiede in una struttura flessibile, sostenibile e diversificata”. La compagnia si propone di supportare le aziende attraverso una rete globale unica e competenze locali, offrendo soluzioni logistiche adeguate per una strategia “Plus X” focalizzata sulla stabilità a lungo termine.

Fattori Chiave - Il white paper delinea cinque fattori cruciali per la scelta dei siti produttivi: una robusta infrastruttura di trasporto, un’analisi dettagliata della struttura dei costi, la qualità delle infrastrutture fisiche e digitali, la disponibilità di forza lavoro qualificata e una chiara comprensione del contesto normativo. Questi elementi sono essenziali per garantire una supply chain efficiente e resiliente.

Servizi Offerti - DHL Global Forwarding offre un ampio portafoglio di servizi, incluse soluzioni di trasporto multimodale e consulenze specializzate, per aiutare le aziende a pianificare e implementare strategie di diversificazione delle supply chain. Grazie a tecnologie innovative come la piattaforma myDHLi, i clienti possono monitorare le spedizioni in tempo reale, migliorando così l’efficienza operativa.

Conclusione - In un mondo sempre più complesso e interconnesso, DHL si conferma come partner strategico per le aziende che desiderano affrontare le sfide delle supply chain moderne, promuovendo un approccio diversificato e resiliente.

