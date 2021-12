Depositi chimici, stasera Bucci incontra gli abitanti di Multedo. In diretta su Telenord dalle 20.30

di Marco Garibaldi

All'incontro con i comitati sarà presente anche Emilio Signorini, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale

Il sindaco di Genova Marco Bucci incontrerà i comitati di Multedo ed illustrerà l’iter per lo spostamento da Multedo a ponte Somalia dei depositi chimici.

L'incontro si svolgerà, a partire dalle 21, presso gli spazi del West Beach di Traversa Ronchi Ponente. Al confronto prenderà parte anche Emilio Signorini, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale.

Telenord seguirà in diretta, a partire dalle 20.30, il confronto con gli abitanti della zona, interessati dallo spostamento dei depositi chimici.

"Sono previsti interventi di tutte le istituzioni che hanno avuto un ruolo nella decisione e che avranno la responsabilità della realizzazione di questo progetto ormai atteso da decenni - si legge nel comunicato stampa del comitato Multedo per l'ambiente - il sindaco di Genova, Marco Bucci, informerà la cittadinanza di Multedo della decisione di delocalizzazione dei depositi di Carmagnani e Superba in una nuova area in ambito portuale".