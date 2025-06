Delegazione di specialisti sudamericani in "missione" al Micone di Genova Sestri Ponente

GENOVA - Messico, Colombia, Argentina e Paraguay sono i paesi di provenienza della delegazione di 22 medici che sono stati ospitati dall’equipe di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Padre Antero Micone Asl3 per acquisire due tecniche chirurgiche messe a punto dal dott. Marco Barbieri per il trattamento della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno e per la Roncopatia (russamento), tecniche pubblicate su riviste scientifiche e oggi presenti in diversi manuali di chirurgia.

Gli specialisti in visita sono stati accompagnati da Rodolfo Lugo, Otorinolaringoiatra di Monterrey, coordinatore di una società scientifica internazionale che organizza dei percorsi formativi su questa patologia con residenzialità semestrali in Messico, Italia e USA (New York).

“I professionisti che abbiamo ospitato – spiega il dott. Marco Barbieri, direttore S.C. Otorinolaringoiatria Asl3 – sono stati interessati principalmente a due tipi di intervento: il Barbed Suspension Pharyngoplasty, volto a trattare le problematiche di vibrazione e collasso delle strutture dell'ugola e del palato molle, e il Glosso-Epiglotto-Pexy per il trattamento delle problematiche del sonno legate a disturbi dell'epiglottide»

Ieri i medici hanno assistito a otto interventi programmati: due interventi di chirurgia multilivello (palato, epiglottide e naso), tre interventi su palato e turbinati, tre sleependoscopy, un esame diagnostico per impostare un eventuale trattamento chirurgico. “Si tratta di una video-fibroscopia delle alte vie aeree – aggiunge Barbieri- eseguita in sala operatoria in uno stato di sonno indotto farmacologicamente dall'anestesista; in pratica si cerca di ricostruire le fasi patologiche del sonno e di andare a vedere quali distretti anatomici ne siano la causa per proporre un adeguato trattamento; l'esame ci consente di individuare se l'approccio potrà essere chirurgico o di altro tipo”.

