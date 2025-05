Decarbonizzazione, accordo tra BNL e ClimateSeed per aiutare le imprese a ridurre le emissioni

ClimateSeed e BNL BNP Paribas uniscono competenze e risorse per sostenere le imprese italiane nella riduzione dell’impronta di carbonio, offrendo strumenti digitali e consulenza specialistica per affrontare la transizione energetica e adeguarsi agli standard ESG.

Transizione ecologica – La collaborazione è stata annunciata durante il NetZero Milan, summit dedicato alla sostenibilità. ClimateSeed, startup attiva nei servizi di misurazione e gestione delle emissioni di gas serra, e BNL BNP Paribas metteranno a disposizione delle imprese clienti della banca una combinazione di tecnologia avanzata e accompagnamento strategico. L’obiettivo è facilitare un percorso di decarbonizzazione efficace e conforme alla normativa, rispondendo così a un’esigenza crescente nel tessuto produttivo italiano.

Strumenti digitali – In particolare, ClimateSeed fornirà una piattaforma tecnologica in grado di automatizzare fino al 50% delle attività di raccolta e analisi dei dati sulle emissioni rispetto ai tradizionali strumenti manuali. Il sistema supporta le aziende nella creazione di report conformi agli standard internazionali (GHG Protocol, ISO 14064), consentendo scelte basate su dati accurati. L’automazione riduce errori e migliora la qualità dell’informazione, un fattore determinante per impostare strategie credibili di riduzione delle emissioni.

Consulenza ESG – BNL BNP Paribas affiancherà le imprese anche nella definizione di piani strategici di transizione energetica. Il supporto sarà garantito attraverso il “Green Desk Italy”, struttura interna alla banca dedicata ai temi della sostenibilità. Le imprese potranno contare su percorsi formativi e consulenze personalizzate per integrare criteri ESG all’interno della propria strategia di crescita.

Competitività – Secondo Edoardo Bertin, amministratore delegato di ClimateSeed in Italia, “la sostenibilità non è più un’opzione, ma una necessità strategica. Le aziende devono poter contare su strumenti affidabili per prendere decisioni informate. La nostra piattaforma è progettata per gestire dati complessi e trasformare la conformità normativa in opportunità”. Un’affermazione che riflette l’approccio pragmatico della partnership, orientato non solo alla conformità ma anche alla competitività sul mercato.

Supporto alle PMI – La collaborazione mira a rendere accessibili le soluzioni anche alle piccole e medie imprese, spesso prive di risorse interne per affrontare processi complessi come la rendicontazione delle emissioni. “Supportare le imprese nella transizione verso modelli sostenibili genera vantaggi competitivi e impatti positivi sull’economia reale”, ha affermato Alessio Ancillao, responsabile del Green Desk.

Tecnologia e impatto – ClimateSeed, fondata nel 2018 e acquisita nel 2021 da AXA Impact Fund, ha già collaborato con oltre 200 clienti in 25 Paesi. Dal 2024 è presente anche a Milano. L’azienda propone soluzioni con tecnologia AI integrata e si impegna a evitare pratiche di greenwashing, donando inoltre l’1% del fatturato a progetti ambientali tramite l’associazione 1% for the Planet.

La partnership con BNL BNP Paribas rafforza il posizionamento di ClimateSeed sul mercato italiano, in un contesto in cui la sostenibilità è sempre più richiesta da regolatori, investitori e consumatori.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.