De Wave amplia il business della nautica, nuove commesse per 14 yacht ultra-lusso

De Wave Group rafforza la propria posizione nel comparto degli allestimenti nautici di lusso con nuove commesse da 10 milioni di euro, che portano a 26 milioni il valore complessivo del portafoglio ordini del gruppo fino al 2026, coinvolgendo cantieri di primo piano come Azimut, Benetti e Pershing.

Allestimenti nautici – L’azienda con sede a Genova ha ufficializzato l’acquisizione di nuovi contratti per l’allestimento di 14 yacht extra-lusso commissionati da alcuni tra i principali nomi della cantieristica italiana. Le commesse riguardano in particolare le aree Guest e Armatoriali di dieci imbarcazioni prodotte da Azimut Yachts, sei della linea M/Y 36 metri e quattro della serie M/Y 30 metri Magellano.

Cantieri partner – Oltre ad Azimut, De Wave è già al lavoro sull’allestimento del Benetti M/Y 619, per cui si prevede anche la produzione di due navi gemelle. In questo caso, l’azienda si occuperà delle aree VIP, Guest e Armatoriali, come già avviene per altre imbarcazioni del cantiere. L’impegno si estende anche al superyacht Pershing 140, dove è prevista l’applicazione di materiali innovativi come il legno alleggerito, pensato per migliorare le prestazioni delle imbarcazioni.

Produzione interna – Tutti i lavori saranno gestiti dalla business unit Yacht di De Wave, con il contributo operativo della controllata Mobil-Line, falegnameria specializzata con sede a Vico Pisano (Pisa). L’azienda toscana si occuperà degli arredi su misura, utilizzando materiali alleggeriti essenziali per rispettare gli standard tecnici e prestazionali richiesti. La prossimità geografica ai cantieri coinvolti costituisce un ulteriore vantaggio logistico e operativo.

Filiera coinvolta – Secondo i dati forniti dal gruppo, i nuovi progetti avranno un impatto diretto su oltre dieci aziende fornitrici e circa 200 lavoratori. Un coinvolgimento che estende i benefici economici all’intera filiera produttiva del settore nautico di alta gamma, con ricadute significative sull’indotto locale e nazionale. Mobil-Line opererà come capofila del progetto coordinando le diverse realtà impegnate nella lavorazione e fornitura dei componenti.

Strategia – “L’acquisizione di questi importanti progetti rappresenta un passo ulteriore nel consolidamento della nostra leadership nel settore”, ha dichiarato Riccardo Pompili, CEO di De Wave Group. “Grazie all’esperienza maturata nella gestione di lavorazioni complesse e di altissimo livello, abbiamo costruito un portafoglio ordini da 26 milioni di euro nel segmento nautico, a conferma della fiducia dei principali armatori italiani”.

Obiettivi futuri – Pompili ha inoltre sottolineato come le nuove commesse rappresentino una piattaforma per “una nuova fase di crescita”, nella quale De Wave intende continuare a puntare su soluzioni personalizzate e artigianali, facendo leva sulle competenze interne e sulla sinergia con le controllate operative nel territorio.

