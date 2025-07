Dazi USA, Orlando attacca il governo Meloni: “In gioco 40 miliardi, servono risposte”

Andrea Orlando (Pd) attacca il governo Meloni sul fronte dei dazi annunciati dagli Stati Uniti, che potrebbero colpire duramente l’economia italiana. “Il Governo deve trovare delle risposte. Non può stare fermo come si in questi mesi”, afferma l’ex ministro del Lavoro in un intervento molto critico rivolto all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Nel mirino di Orlando ci sono le recenti scelte diplomatiche del governo italiano: “Sono andati a Washington a dire che avrebbero comprato il gas americano, hanno fatto una riunione per dire che avrebbero finanziato, ogni Paese, con il 5% del bilancio le spese della Nato”. Eppure, secondo l’esponente del Partito Democratico, il ritorno sarebbe stato tutt’altro che vantaggioso: “La risposta di Trump è stata con i dazi al 30% che si aggiungono a quelli che già esistono, con il rischio, quindi, di produrre un danno sull’economia italiana di circa 40 miliardi di euro”.

Di fronte a uno scenario internazionale sempre più teso, Orlando chiede un cambio di passo immediato: “Servono risposte chiare sui dazi che l’Europa può applicare sulle importazioni dagli Stati Uniti, una strategia per differenziare le esportazioni e poi un sostegno alla domanda interna”. Ma invita anche a non chiudere la porta al dialogo: “Bisogna continuare a negoziare, perché la partita non è certamente finita, ma per il momento si sta mettendo molto male”.

Il tema, sottolinea l’ex ministro, non è solo di interesse economico ma politico e strategico: “Questo è un tema che riguarda l'interesse generale del Paese. Un attacco all'Europa che inevitabilmente riguarda anche l'Italia”. Infine, l'appello all'unità delle forze democratiche e progressiste: “Le forze che hanno a cuore il futuro del Paese, a partire da quelle di opposizione, non possono che stringersi in una risposta e in una reazione comune”.

