Danimarca, accordo per introdurre droni autonomi nella manutenzione dei parchi eolici offshore

Il governo danese e Vestas hanno avviato una partnership per introdurre l’uso di droni autonomi nella manutenzione e nell’ispezione dei parchi eolici offshore, con l’obiettivo di ridurre costi e emissioni legate a navi e elicotteri alimentati a diesel.

Costi e consumi – Il Ministero danese del Clima, dell’Energia e delle Utilities ha ricordato che l’attuale gestione dei parchi eolici in mare comporta spese elevate e un notevole consumo di carburante. Le operazioni di trasporto e manutenzione, svolte principalmente con imbarcazioni e velivoli tradizionali, rappresentano uno degli aspetti più costosi della filiera.

Nuova tecnologia – L’iniziativa punta a sviluppare soluzioni che consentano ai droni di operare in autonomia, riducendo la necessità di interventi manuali. “Quando i droni possono sostituire le navi e gli elicotteri a diesel, non solo si abbassano le emissioni di CO₂, ma si ottiene anche elettricità verde a prezzi più contenuti per le famiglie”, ha dichiarato Lars Aagaard, ministro danese per Clima, Energia e Utilities.

Analisi DTU – Secondo stime del Technical University of Denmark, l’impiego dei droni può ridurre fino al 50 per cento i costi di ispezione delle pale eoliche. Su scala complessiva, questo potrebbe tradursi in una diminuzione del 2-3 per cento del costo livellato dell’energia (LCOE) da fonte eolica offshore.

Prospettive future – Il progetto mira anche a superare le barriere amministrative e tecniche che oggi limitano l’uso dei droni in mare aperto. Nel frattempo, la Danimarca si prepara a rilanciare in autunno la gara da 3 GW per nuovi impianti offshore, con procedure basate su contratti CfD che interesseranno tre aree tra il Mare del Nord e il Baltico.

