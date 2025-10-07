Dallo scarto alla risorsa: il biocatrame diventa energia pulita

Un sottoprodotto tossico della bioenergia potrebbe trasformarsi in una risorsa preziosa. Ricercatori cinesi della Chinese Academy of Agricultural Science hanno sviluppato un metodo per convertire il biocatrame – residuo appiccicoso generato durante la lavorazione della biomassa – in biocarbonio, un materiale utile per purificare acqua e aria, immagazzinare energia e produrre combustibili più puliti.

Il processo sfrutta le proprietà chimiche del biocatrame, ottimizzando temperatura e additivi per ottenere un prodotto ad alto contenuto di carbonio e basso impatto ambientale. Le possibili applicazioni includono elettrodi per supercondensatori e catalizzatori ecologici.

Tuttavia, la strada verso l’uso su larga scala è ancora lunga: il metodo richiede elevata precisione e ulteriori test. I ricercatori puntano ora su simulazioni digitali per perfezionare il processo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.