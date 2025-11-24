Dalla pioggia nasce energia: un generatore galleggiante dimezza i consumi

Un team dell’Università di Nanchino ha creato il W-DEG, un generatore galleggiante che trasforma le gocce di pioggia in elettricità. Ogni goccia produce fino a 250 volt, con costi ridotti e peso più leggero rispetto ai sistemi tradizionali.

Il dispositivo resiste a salinità, microorganismi e piogge intense, grazie a microfori di drenaggio che mantengono la superficie libera. Il prototipo di 0,3 m² ha già dimostrato di accendere LED e caricare condensatori in pochi minuti.

Applicabile su laghi, fiumi e aree isolate, il W-DEG promette di integrare altre fonti rinnovabili e di fornire energia sostenibile off-grid.

