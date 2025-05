Dall'agopuntura alla musicoterapia: così l'Associazione Antonio Lanza si occupa di malati oncologici

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'Associazione Antonio Lanza ETS è ripartita con un nuovo presidente, Enrico Ciferri, medico chirurgo oncologo e dirigente medico di primo livello all’ospedale Galliera, e continua a offrire servizi gratuiti da una nuova sede in centro città, in via Frugoni

Il team - Attualmente l'organo direttivo è composto dal Presidente Enrico CIFERRI, dal Vice Presidente Fabrizio FERRARI. Consiglieri in carica: Marina BASSI, Stefania PESCE. CONSULENTE – Edvige Veneselli. CONSULENTE PER LA MEDICINA INTEGRATA – Maria Giuseppina Vidili. CONSULENTE AMMINISTRATIVO – Paolo Dondero. SEGRETARIA AAL – Roberta Miacola

La storia - Nel 1989 nasce l’Associazione Antonio Lanza, in ricordo di Antonio Lanza, campione nazionale di vela prematuramente scomparso pochi mesi prima, per una malattia del sangue. L’Associazione è stata fondata da Anna Trucco Lanza, madre di Antonio. Nel vivere da vicino la durissima realtà della malattia, Anna si rende conto che c’è un vuoto da colmare: quello delle piccole cose della vita pratica di tutti i giorni come stare vicino al malato nelle sue esigenze concrete, cercare di renderlo meno solo, aiutare i suoi cari a raggiungerlo, coprire le spese per i sostenere i costi per integratori e/o farmaci non forniti dal SSN, fornirgli strumenti che possano alleviare la sua sofferenza sia fisica che psicologica.

