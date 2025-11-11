Dal plexiglass all’energia solare: a Livorno il primo pannello trasparente che produce elettricità

Trasformare il plexiglass riciclato in una fonte di energia pulita: è questa l’idea rivoluzionaria che arriva dall’Università di Pisa, dove il gruppo di ricerca guidato dal professor Andrea Pucci, ordinario di Chimica Industriale, ha sviluppato un pannello fotovoltaico trasparente capace di generare elettricità grazie alla luce del sole.

Il prototipo, già installato su una pensilina degli autobus di Livorno, sfrutta il principio dei concentratori solari luminescenti: speciali molecole inserite nel plexiglass catturano la luce solare e la riemettono verso celle fotovoltaiche collocate ai bordi del pannello. Il risultato è una produzione di energia efficiente e sostenibile, con un consumo di silicio ridotto e un taglio delle emissioni di CO₂ fino al 75% rispetto ai sistemi tradizionali.

La ricerca, pubblicata sulla rivista RSC Applied Polymers e sviluppata insieme a Marco Carlotti, Alberto Picchi e Hanna Pryshchepa, è stata riconosciuta dalla Royal Society of Chemistry come una delle più promettenti innovazioni nel campo della sostenibilità.

