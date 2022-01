Dakar, due navi della Ignazio Messina riporteranno a casa tutta la comitiva

di Redazione

Ignazio Messina: "Trasportare auto, moto, mezzi di assistenza, elicotteri, è sicuramente un modo prestigioso di festeggiare i nostri primi cento anni di attività"

Due navi della Ignazio Messina & C. imbarcheranno nel porto di Jeddah e trasporteranno nel viaggio di ritorno l’intera comitiva del Rally Dakar 2022 – Saudi Arabia in svolgimento in questi giorni.

Come già accaduto per il viaggio di andata da Marsiglia a Jeddah la compagnia genovese si occuperà di tutto il viaggio della gara più famoso del mondo. Il Rally si concluderà venerdì 14 gennaio a Jeddah, tappa regolare dei principali servizi di linea della Ignazio Messina & C., dove i veicoli verranno imbarcati sulla Jolly Vanadio e sulla Jolly Cristallo che salperanno alla volta di Marsiglia.

“Per noi – sottolinea Ignazio Messina, Amministratore Delegato della Compagnia – è un grande onore e fonte di prestigio essere Official Carrier della Dakar 2022 e partner della Saudi Automobile & Motorcycle Federation e di Axelerom. Contribuire ed essere parte attiva della macchina organizzativa di un così importante evento, curandone la logistica e il trasporto di tutti i veicoli, auto e moto, mezzi di assistenza, elicotteri, è sicuramente un modo prestigioso di festeggiare i nostri primi cento anni di attività”.