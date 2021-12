Genova, i 100 anni della Ignazio Messina & C

di Redazione

La società, che ha sempre avuto Genova come sede principale, occupa oltre mille dipendenti diretti

Compleanno importante per la Ignazio Messina & C. Spa che ha festeggiato oggi il proprio centenario di attività nella sede di Genova.

Ovviamente la proprietà aveva pensato ad una festa completamente differente ma considerato il momento è stato deciso di fare solo un incontro nella sede e poi un collegamento streaming con i dipendenti degli alrti uffici.

Alla cerimonia ha presenziato il sindaco di Genova Marco Bucci, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, e il Comandante in Seconda del Porto di Genova C.V. (CP), Giovanni Stella.

La società, che ha sempre avuto Genova come sede principale, occupa oltre mille dipendenti diretti ed è leader nel trasporto marittimo internazionale di linea tramite una flotta specializzata di navi portacontenitori ro-ro, gestisce il Terminal portuale IMT a Genova e una estesa rete logistica che opera in Italia ma anche nei Paesi collocati sull’asse nord sud dei traffici marittimi in cui la compagnia è market leader.