Da oggi niente più telemarketing molesto, scatta il Registro delle Opposizioni

di Christian Torri

E' possibile iscrivere nel Registro delle Opposizioni anche il numero di cellulare oltre a quello fisso

Da oggi parte il Registro delle Opposizioni, niente più telefonate moleste o indesiderate dai call center. Dopo quattro anni dall'istituzione del Registro, sarà possibile escludere dalle attività di telemarketing tutti i numeri telefonici, inclusi quelli mobili.

Oggi il Presidente Lega Consumatori Liguria Alberto Martorelli ha spiegato nel nostro Live come funziona il nuovo servizio:

"Il Registro delle Opposizioni è l'unico strumento che si ha per combattere il telemarketing, quindi quella fastidiosa prassi da parte delle società di contattare i consumatori per proporre contratti e offrire beni e servizi. , stiamo lavorando per risolvere alcune lacune come le chiamate dall'estero o da quelle società che non risultano iscritte nell'elenco degli operatori commerciali tenuti nell'autorità garante".

Ecco come iscriversi: "Si possono avere tutte le informazioni sul sito www.registrodelleopposizioni.it, basta compilare il modulo online oppure contattare il numero verde 800 957 766 o inviare anche una semplice e-mail indicata sul sito. Iscrivendosi al servizo viene anche revocato il consenso che era stato dato alle società in precedenza".