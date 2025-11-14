Da LILT Genova e La Spezia 25mila euro al Gaslini grazie alla 'Pigiama Run'

La lega italiana contro i tumori (LILT) Genova e LILT La Spezia hanno consegnato alla Fondazione Gaslininsieme ETS un assegno da 25mila euro destinato all’Istituto Giannina Gaslini, frutto della raccolta fondi realizzata durante la Pigiama Run 2025 in collaborazione con “La Casa di Giulia” APS.

Alla cerimonia erano presenti Anna Zanuttini, segretario generale di Gaslininsieme, Stella Serpico, referente del progetto “Mi prendo cura”, Paolo Sala, presidente LILT Genova, Laura Lombardi, presidente LILT La Spezia, e Luigi Morgana per La Casa di Giulia.

Il contributo, reso possibile grazie alla generosità dei partecipanti e al supporto di numerose aziende, sosterrà il progetto “Mi prendo cura”, dedicato a fornire supporto psicologico agli operatori sanitari e alle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati al Gaslini.

L’iniziativa conferma l’impegno di LILT Genova nella lotta ai tumori e nella promozione di attività solidali a sostegno di chi affronta il percorso della malattia oncologica.

La Pigiama Run 2025, svoltasi il 26 settembre, ha coinvolto centinaia di persone che hanno colorato Piazza Matteotti e il centro storico di Genova correndo o camminando in pigiama in segno di vicinanza ai bambini ricoverati. L’evento si è svolto contemporaneamente in oltre 30 città italiane, sostenendo progetti pediatrici locali promossi dalle diverse sedi LILT.

L’appuntamento per la prossima edizione è fissato al 18 settembre 2026.

