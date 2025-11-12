Attualità

'Cybersicurezza nei settori strategici”, sul tavolo la sicurezza digitale nelle infrastrutture critiche

di Carlotta Nicoletti

Un appuntamento dedicato alla sicurezza digitale nelle infrastrutture critiche e nei comparti chiave dell’economia

Facileisolare.it

L’Istituto Internazionale delle Comunicazioni organizza l’evento “Cybersicurezza nei settori strategici”, un appuntamento dedicato alla sicurezza digitale nelle infrastrutture critiche e nei comparti chiave dell’economia.

In collegamento Carlotta Nicoletti dialoga con Paola Girdinio, presidente del Centro di Competenza Start 4.0, Alberto Minoia (AD Stazione Marittima), Ivan Monti (CISO Ansaldo Energia) e Luisa Franchina (AD Hermes Bay).

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: