'Cybersicurezza nei settori strategici”, sul tavolo la sicurezza digitale nelle infrastrutture critiche
di Carlotta Nicoletti
Un appuntamento dedicato alla sicurezza digitale nelle infrastrutture critiche e nei comparti chiave dell’economia
L’Istituto Internazionale delle Comunicazioni organizza l’evento “Cybersicurezza nei settori strategici”, un appuntamento dedicato alla sicurezza digitale nelle infrastrutture critiche e nei comparti chiave dell’economia.
In collegamento Carlotta Nicoletti dialoga con Paola Girdinio, presidente del Centro di Competenza Start 4.0, Alberto Minoia (AD Stazione Marittima), Ivan Monti (CISO Ansaldo Energia) e Luisa Franchina (AD Hermes Bay).
