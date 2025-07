Cultura per tutti: a Palazzo Tursi si firma il protocollo per musei e biblioteche inclusive

Martedi 22 luglio alle ore 9.30, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la firma dello schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Genova e 15 associazioni del territorio, dedicato alla promozione dell’accessibilità e dell’inclusione nel sistema civico museale e bibliotecario.

Un’alleanza triennale per l’accessibilità culturale - Sono 20 le associazioni genovesi che hanno aderito alla sottoscrizione dello Schema di Protocollo d’Intesa, promosso dal Comune di Genova, Direzione Cultura, per favorire l’accessibilità e l’inclusione all’interno del sistema civico museale e bibliotecario.

Il protocollo avrà durata triennale e punta a rafforzare la coprogettazione in ambito culturale, mettendo al centro il valore sociale di musei e biblioteche come spazi di condivisione, apprendimento e diritti.

Cultura come diritto: parole dell’assessore Montanari - "La firma di questo protocollo rappresenta un passaggio fondamentale di un percorso già avviato, che intendiamo rendere permanente. L’obiettivo è coprogettare servizi e attività culturali sempre più inclusivi, privi di barriere non solo fisiche, ma anche culturali e sociali. La cultura deve essere un diritto per tutte e tutti, e questo processo partecipato ci aiuterà a renderla davvero tale", ha dichiarato l'assessore alla Cultura Giacomo Montanari.

Inclusione e coprogettazione: il ruolo del welfare - "Con questa firma, ha aggiunto Cristina Lodi, assessora al Welfare e alla Disabilità, compiamo un passo importante verso una città più inclusiva. Le associazioni che operano nel campo della disabilità sono una risorsa preziosa. I musei e le biblioteche possono diventare spazi di apprendimento informale, di emozione, di relazione e abbattimento delle barriere sensoriali, cognitive e architettoniche".

Progetti concreti: laboratori, formazione e strumenti accessibili - All’interno del protocollo, saranno attivati percorsi formativi per operatori e volontari, in collaborazione con i servizi educativi dei musei civici e delle biblioteche, per potenziare la conoscenza e la mediazione delle collezioni museali e del patrimonio librario.

Le attività comprenderanno:

•Laboratori inclusivi per bambini e adulti

•Progetti di lettura accessibile, con strumenti come libri ad alta leggibilità, audiolibri, testi in grandi caratteri e lettura aumentativa

•Formazione condivisa su approcci pedagogici e modelli comunicativi efficaci

•Visite guidate accessibili e spazi museali più fruibili

Il Sistema Bibliotecario Urbano ha già avviato un processo di trasformazione strutturale verso un’offerta più inclusiva, equa e partecipativa.

Le 20 associazioni firmatarie - Ecco l’elenco completo delle associazioni firmatarie del protocollo:

1.A Porte Aperte APS

2.AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla

3.Coop. Sociale Il Granello Varazze

4.FA.DI.VI. E Oltre

5.Musica Ribelle APS

6.ANGSA Liguria APS – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo

7.Associazione Effetà Liguria

8.Associazione Insieme Per Caso ODV

9.Associazione Ligure Ipoudenti – Sulle Ali Dell’Udito

10.Fondazione CEPIM Impresa Sociale

11.Fondazione David Chiossone

12.Il Sogno Di Tommi APS

13.SorrisInvincibili APS

14.UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

15.UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Genova ODV

16.Gruppo Asperger Liguria APS

17.AID – Associazione Italiana Dislessia (Sezione Genova)

18.Associazione Italiana Come Vedono i Daltonici

19.Fondazione E.T.S. PHILOS – Accademia Pedagogica Impresa Sociale

20.Associazione Futuro Insieme APS

Una cultura per tutte e tutti - Il protocollo d’intesa firmato oggi rappresenta un importante passo avanti per rendere la cultura a misura di persona, aperta e accogliente per ogni cittadino. La collaborazione tra amministrazione pubblica e realtà del terzo settore conferma Genova come modello di città inclusiva e partecipativa, dove la cultura è davvero un bene comune.

