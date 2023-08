Crociere: MSC da primato, 250mila passeggeri in Italia a Ferragosto, 25 milioni di ricaduta economica per il territorio

Sono 12 le navi di Msc Crociere, sulle 22 totali della flotta, che salperanno nel Mediterraneo per le crociere di Ferragosto, effettuando complessivamente 63 scali in 15 porti italiani. Durante le soste in porto, 250 mila crocieristi movimentati dalla Compagnia in questi porti scenderanno dalle navi per visitare i territori circostanti, con una ricaduta economica stimata pari a circa 25 milioni di euro. Si tratta di un nuovo record che le navi della compagnia segnano grazie a una programmazione che vede l'Italia al centro delle strategie di crescita. Le città che beneficeranno maggiormente dell'indotto turistico ed economico generato dall'arrivo delle navi della Compagnia durante il periodo di Ferragosto sono Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Bari.

"Il record di passeggeri che registreremo a Ferragosto nei porti italiani - ha detto Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere - è frutto della crescita della nostra flotta, che ha raggiunto quest'anno le 22 unità in servizio. Il Mediterraneo e l'Italia si confermano protagonisti indiscussi di quest'estate. Ma il boom di prenotazioni nel Mare Nostrum riguarda l'intero 2023 e non solo questo periodo di alta stagione. Infatti, anche per il prossimo autunno e inverno gli italiani stanno scegliendo le nostre crociere che salpano verso le mete turistiche del Mediterraneo".

Da leader di mercato, Msc Crociere ha a cuore il tema della sostenibilità con un programma che ha l'obiettivo delle zero emissioni entro il 2050. Già oggi l'intensità delle emissioni delle navi è scesa del 33.5% rispetto al 2008, con l'obiettivo di portare tale riduzione al 40% entro il 2030. Un risultato possibile grazie agli investimenti di Msc Crociere per l'installazione di tecnologie sempre nuove in grado di ridurre le emissioni e di sistemi per ottimizzare l'utilizzo dell'energia. Negli ultimi 6 mesi la Compagnia ha fatto entrare in servizio 2 navi alimentate a gas naturale liquefatto (gnl), considerato il combustibile fossile più pulito al mondo disponibile su larga scala.