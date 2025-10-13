Cristoforo Colombo, viaggio nella storia e visita nella casa dove visse il navigatore genovese

Cristoforo Colombo, nato a Genova nel 1451, è uno dei navigatori più celebri della storia. Fin da giovane si appassionò al mare e alla cartografia, maturando l’idea che fosse possibile raggiungere l’Asia navigando verso occidente. Dopo anni di ricerche e tentativi, ottenne l'appoggio dei sovrani spagnoli, Ferdinando e Isabella. Il 3 agosto 1492 partì da Palos con tre caravelle: la Niña, la Pinta e la Santa Maria e il 12 ottobre approdò in quello che oggi conosciamo come il continente americano, convinto però di essere giunto in Asia. Colombo compì in totale quattro viaggi verso il Nuovo Mondo, aprendo la strada all’espansione europea nelle Americhe. La sua figura è ancora oggi oggetto di dibattito: per alcuni un grande esploratore, per altri simbolo di colonizzazione. A Genova è possibile visitare la casa dove si dice abbia vissuto da giovane, nei pressi di Porta Soprana, oggi luogo di memoria e cultura. Ospiti in studio Anna Maria Saiano e Franco Bampi per ricordare l'eroe genovese.

