Crisi in Medio Oriente, Rixi presiede il Comitato per la sicurezza marittima: "Massima attenzione alle rotte strategiche"

Alla luce del crescente deterioramento della situazione in Medio Oriente, si è riunito oggi il Comitato interministeriale per la sicurezza marittima (CISM), convocato in via straordinaria e presieduto dal vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi.

L'incontro, coordinato dalla Guardia Costiera, ha visto la partecipazione di rappresentanti dei ministeri più direttamente coinvolti — Difesa, Esteri e Infrastrutture — insieme ai rappresentanti delle principali associazioni dell’armamento nazionale. Il CISM è l’organismo incaricato di valutare e coordinare le strategie per la protezione del traffico marittimo commerciale italiano nei momenti di maggiore criticità.

Al centro del confronto odierno, le misure da adottare per garantire la sicurezza del naviglio commerciale, in particolare lungo le rotte marittime ritenute vitali per l’economia nazionale ed europea. Il Governo, si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ribadito il proprio impegno a presidiare i corridoi marittimi strategici e a tutelare gli interessi della navigazione civile italiana.

Il vertice conferma l’attenzione dell’esecutivo verso le implicazioni economiche e logistiche derivanti dall’instabilità geopolitica nell’area mediorientale, che potrebbe ripercuotersi sulla sicurezza dei traffici marittimi globali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.