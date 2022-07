Crisi di governo, Rixi: "Proseguire con il Mov5s è impossibile"

di Giorgia Fabiocchi

Nel frattempo la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni chiede ai suoi alleati di "non perdere tempo e di iniziare a lavorare per la campagna elettorale"

Proseguono le prove d'intesa per provare a ricostruire il Draghi bis, dopo le sue dimissioni di giovedì scorso. Mentre il Movimento Cinque Stelle sta decidendo se ritirare i ministri del governo, il Partito democratico con il suo segretario Enrico Letta, sta spingendo per un possibile rientro dei grillini nell'esecutivo. Sull'altro fronte Lega e Forza Italia hanno messo il veto a un nuovo governo con il Mov5s, ribadito questa mattina dal deputato genovese Edoardo Rixi.

"È un movimento che mette la propria ideologia davanti all'interesse del paese. Fare un governo con loro è impossibile - ha spiegato Rixi a Sabato Anch'io su Radio 1 -. Sull'ipotesi di escludere i grillini dalla maggioranza il Partito democratico non ci sente, perché riterrebbe il governo troppo spostato verso il centrodestra. Per questo Draghi si trova in difficoltà", ha aggiunge.

