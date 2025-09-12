Crisi Amt: lunedì incontro Salis-sindacati, a rischio gli stipendi di 3 mila lavoratori

È stato fissato per lunedì mattina alle ore 8 un incontro urgente tra la sindaca Silvia Salis e i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa, per affrontare la situazione critica in cui versa AMT, l’azienda di trasporto pubblico di Genova.

La convocazione, arrivata oggi dal Comune, fa seguito alla richiesta inviata ieri dai sindacati alle istituzioni e all’azienda. Al centro dell’incontro ci saranno le forti preoccupazioni per il pagamento degli stipendi dei circa 3 mila dipendenti, diretti e indiretti, che lavorano per AMT.

"Le preoccupazioni sindacali – si legge in una nota congiunta delle organizzazioni – riguardano gli stipendi dei circa 3 mila dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico e indiretti, tra i quali cresce la preoccupazione per il possibile mancato pagamento delle retribuzioni, fenomeno che, peraltro, sta già iniziando a registrarsi in alcune aziende appaltatrici".

I sindacati chiedono risposte immediate per evitare il rischio di interruzione dei pagamenti. Tra le questioni da discutere al tavolo ci sono:

l'anticipazione delle rate del contratto di servizio;

lo sblocco e l’anticipo di cassa per le risorse già stanziate nel 2023 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

l’introduzione di un "più adeguato metodo di rendicontazione e pagamento degli investimenti aziendali".

La crisi finanziaria di AMT e la possibile conseguente interruzione dei servizi o il ritardo nel pagamento degli stipendi rappresentano un nodo cruciale per la città e richiedono un coordinamento urgente tra Regione, Comune e azienda.

