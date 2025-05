Cremonese e Spezia si sfidano allo Zini per il primo atto della finale playoff di Serie B

Va in scena questa sera allo stadio Zini di Cremona la finale di andata dei playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia, con in palio l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie A. Fischio d’inizio alle 20.30 e diretta testuale sul sito di Telenord. Il ritorno si giocherà domenica sera, alla stessa ora, in un Picco già tutto esaurito da giorni.

Tifosi spezzini – Oltre duemilacinquecento supporter liguri sono attesi nel settore ospiti dello Zini. I biglietti destinati ai tifosi dello Spezia sono andati esauriti in poche ore. Una lunga carovana di pullman, auto e mezzi privati imboccherà in giornata l’autostrada della Cisa, dando vita a una vera e propria marea bianca pronta a sostenere la squadra nella trasferta più importante della stagione.

Situazione di classifica – Nonostante la qualità della rosa della Cremonese, lo Spezia ha chiuso la stagione regolare davanti in classifica e ha quindi il vantaggio di poter festeggiare la promozione anche con due pareggi. Un dettaglio non irrilevante, considerando l’equilibrio che spesso caratterizza le finali playoff.

Probabili formazioni – Mister D’Angelo dovrebbe puntare su Gori tra i pali, con Wisniewski, Hristov e Mateju in difesa. A centrocampo Elia, Nagy, Cassata e Aurelio affiancheranno Salvatore Esposito, che dovrebbe tornare in regia dopo un periodo di assenza per infortunio. In attacco confermata la coppia formata da Pio Esposito e Di Serio. Stroppa, per la Cremonese, dovrebbe rispondere con Fulignati; Folino, Ravanelli, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Vasquez e Bonazzoli.

Recuperi importanti – Il rientro di Salvatore Esposito rappresenta un tassello chiave per il centrocampo spezzino. La sua visione di gioco e la capacità di impostare l’azione con immensa qualità potrebbero risultare determinanti nella doppia sfida.

Designazione arbitrale – Non mancano le polemiche attorno alla scelta del direttore di gara. A dirigere il match sarà Luca Pairetto di Nichelino, fischietto non particolarmente apprezzato dalla piazza spezzina - e non solo da lei - per una lunga serie di episodi controversi del passato.

