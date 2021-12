Covid, Toti: "Prolungare lo stato d'emergenza è scelta opportuna"

di Alessandro Gardella

Il presidente della Regione Liguria: "Dal punto di vista amministrativo, politico e sanitario è una decisione incontestabile"

Presente a un evento nella sala trasparenza della Regione Liguria dedicato alle farmacie liguri, il presidente Giovanni Toti ha parlato del prolungamento dello stato d'emergenza fino al 31 marzo: "Direi che è una scelta opportuna, l'abbiamo tenuto per molto tempo e averlo per tre mesi in più non farà molta differenza. Inoltre lo stato di emergenza ci autorizza a una serie di operazioni che per legislazione ordinaria sarebbero più complesse. Penso che sia una decisione opportuna, oltre al fatto che la struttura commissariale del generale Figliuolo sostenuta dallo stato d'emergenza continua a fornire i vaccini, anche poco fa abbiamo fatto il punto e una serie di contratti del nostro personale si basa sullo stato d'emergenza. Sia da un punto di vista amministrativo, che politico e sanitario mi sembra una decisione incontestabile e inevitabile".