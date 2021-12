Covid in Liguria, 487 positivi in più ma nuovo balzo degli ospedalizzati: +25 in 24 ore

di Marco Innocenti

Stabili a 27 le terapie intensive. Due decessi registrati: un uomo di 77 anni alla Spezia e una donna di 89 anni al San Martino di Genova

Sono 487 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.236 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.980 tamponi antigenici rapidi: 104 casi a Imperia, 107 a Savona, 256 a Genova (233 in Asl 3 e 23 in Asl 4) e 20 alla Spezia, con il tasso di positività che schizza al 6,74%.

Numeri che fanno salire ancora i positivi totali fino a sfiorare gli 8mila: ad oggi sono 7.994. Nuovo balzo in avanti per gli ospedalizzati, che crescono di 25 unità arrivando a 326. Resta invece inviariato il numero delle terapie intensive, fermo a 27 (22 non vaccinati e 5 vaccinati con co-morbilità). Si registrano purtroppo anche due decessi: un uomo di 77 anni all'ospedale della Spezia e una donna di 89 anni al San Martino di Genova.