Covid, l'infettivologo Pontali: "Quarta ondata in corso, ma i vaccini potrebbero salvare il Natale"

di Matteo Angeli

Il direttore del reparto malattie infettive del Galliera: "E' partita , dopo l'ultimo decreto sul green pass, un'ondata di vaccinazioni che non vedevamo da mesi"

"La quarta ondata di Covid è arrivata pr fortuna i numeri sono più bassi rispetto alle altre". Emanuele Pontali, direttore del reparto malattie Infettive dell'Ospedale Galliera è intervenuto oggi a Live, la trasmissione di Telenord: "E' in corso da circa un mese la risalita lenta dei casi. Tutti noi pensiamo a Natale e a come passaremo quel momento in cui i bambini saranno a casa, tutti noi non vogliamo pensare ad un altro lockdown mi pare evidente. I casi risalgono ma in numero minore rispetto alle precedenti, ciò dimostra che la campagna vaccinale è servita. Abbiamo delle armi in più rispetto a doedici mesi fa come gli anticorpi monoclonari ma soprattutto è partita , dopo l'ultimo decreto sul green pass, un'ondata di vaccinazioni che non vedevamo da mesi. Ora ci vogliono almeno due settimane per prendere un appuntamento e per questo la Regione si sta muovendo per agevolare i cittadini. Questa corsa ai nuovi vaccini e alle terze dosi dovrebbe aiutare a mitigare questa ondata".